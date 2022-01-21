25 января СГК расскажут об особенностях отопительного сезона 2021-2022 годов в Сибири

25 января СГК проведёт эфир в своём инстаграм-аккаунте, на котором расскажет о ходе отопительного сезона и ответит на интересующие вопросы.

На нем выступят:

Директора теплосетевых подразделений в Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Кемерове Петр Бажин, Сергей Иванов, Александр Гросс и Сергей Мифтахов.

Сергей Мифтахов. Заместитель директора по развитию и инвестициям теплосетевого подразделения в Хакасии, Александр Тарасенко.

Начало в 13:00. Вопросы можно задать заранее в комментариях во время прямого эфира.

Фото: СГК