Богучанская ГЭС подвела итоги благотворительной деятельности в 2021 году

Программа благотворительности Богучанской ГЭС на 2021 год реализована в полном объеме. Она ежегодно формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. Суммарные расходы по Программе превысили 8,7 млн. рублей.

Большая часть средств по Программе в 2021 году была направлена на софинансирование проекта «Городской бульвар», в первую очередь - на строительство многофункциональной городской арки в виде плотины Богучанской ГЭС. Проект был разработан архитекторами с учетом пожеланий жителей города, в обсуждении приняли участие более 2 тысяч жителей Кодинска. Новая арка уже привлекает жителей города своим внешним видом; весной планируется торжественное открытие обновленного бульвара и использование всех технических возможностей арки для организации массового отдыха горожан.

Предметом постоянной заботы энергетиков являются учреждения дошкольного и дополнительного образования. Детские сады «Сказка» и «Аленький цветочек» приобрели на средства энергетиков игрушки, оборудование для сенсорной комнаты, многофункциональный крупногабаритный конструктор и другие необходимые для развития детей предметы. Центр дополнительного образования детей на средства Богучанской ГЭС впервые за 20 лет полностью обновил мебель. В сборке и установке шкафов, парт, столов-трансформеров и стульев приняли активное участие волонтеры – сотрудники станции. Учащиеся и преподаватели Центра вместе с энергетиками провели в июне традиционную экологическую акцию «оБЕРЕГАй» и высадили небольшую аллею хвойных деревьев.

Получили поддержку и проекты учреждений культуры. В Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой в канун дня энергетика была открыта уникальная интерактивная экспозиция, посвященная строительству и работе Богучанской ГЭС. Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова на полученные от Богучанской ГЭС средства приобрела комплект компьютерной техники и видеооборудования для создания учебной студии для детей и подростков, в которой молодежь научат создавать видеоролики и документальные фильмы.

Спортивный клуб по хоккею «Энергия» получил от Богучанской ГЭС средства на приобретение формы, спортивного инвентаря и электронного табло для хоккейного корта. В 2021 году Кежемский район получил финансирование из краевого бюджета для обновления корта и установку над ним тентового сооружения, что позволило продлить время занятий и свободного катания. На средства Богучанской ГЭС выполнены сопутствующие работы по благоустройству корта и улучшению условий для спортсменов. На средства станции спортивная школа Кежемского района организовала поездку команды на Первенство Красноярского края по легкой атлетике памяти В.А.Дорохова, а также приобрела 12 пар лыж, что позволило молодым лыжникам принять участие в тренировочных сборах, краевых и всероссийских соревнованиях, выполнить нормативы на получение спортивных разрядов и званий.

Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района на средства, выделенные в рамках программы благотворительности, приобрел настенные поручни и таблички, выполненные шрифтом Брайля. Благодаря этому центр стал более удобным для пожилых и маломобильных посетителей, которых насчитывается до 200 в месяц. В рамках многолетнего сотрудничества с Красноярским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» АО «Богучанская ГЭС» сделала взнос на приобретение многофункционального цветного принтера и ведение уставной деятельности фонда. Часть средств Программы по заявлениям жителей и общественных организаций были направлены на оказание экстренной помощи, в том числе на приобретение средств технической реабилитации инвалидов и другие задачи.