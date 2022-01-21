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В микрорайоне Солнечный продолжит работать вакциномобиль

Главная Общество
Красноярск
15:00 21 Января 2022
вакцинация, общество, красноярск, здравоохранение
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В социальных сетях межрайонной больницы № 2 жителям было предложено выбрать адреса, для того, чтобы к ним приехала мобильная бригада вакцинации. По результатам этой работы было составлено расписание работы вакциномобиля до февраля, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Вакциномобиль будет работать с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00:

  • 22 января, 29 января, 5 февраля и 12 февраля по субботам у гипермаркета «Аллея» (пр. 60 лет Образования СССР, 24а);
  • с 24 января по 28 января – «Нанжуль солнечный» СОШ № 156 (ул. Светлова, 36);
  • с 31 января по 4 февраля – у рынка «Солнечный» (пр. 60 лет Образования СССР, 7б);
  • с 7 февраля по 11 февраля – у магазина «Пятёрочка» (пр. Молодёжный, 33).

Информацию о работе вакциномобиля можно узнать по телефону 8 (391) 234-03-06.

Фото: kraszdrav.ru

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