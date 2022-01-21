Депутат Госдумы от Якутии рассказал о том, что в TikTok его назвали китайцем

Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов рассказал о том, что пользователи TikTok сравнили его с китайцем и спросили, как иностранец попал в Государственную Думу, сообщает «Говорит Москва».

«Я думал, вы китаец, вас не отличить там», – написал пользователь.

Федотов – депутат от Якутии и, по его словам, многие часто ошибаются в определении его национальности, однако он совершенно не обижается. Он разместил шуточное видео в соцсети.

«Я горжусь тем, что являюсь представителем республики Саха (Якутия). У меня азиатское лицо и разрез глаз, и очень часто и меня, и других путают с другими представителями азиатских народов. Меня это никак не оскорбляет, потому что каждый хочет видеть свою близость к тому или иному лицу. У нас действительно много похожих черт, но я всегда различаю, если это представитель народа саха или другой. У нас разная энергетика, динамика, огонь в глазах разный», – пишет парламентарий.

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин