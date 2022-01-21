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В Красноярске благоустроят сквер в микрорайоне «Яблони»

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Красноярск
14:14 21 Января 2022
работы, красноярск, общество, благоустройство, план
Фотография © admkrsk.ru
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В нынешнем году в Центральном районе продолжится ремонт набережной Качи и пройдёт работа в сквере в микрорайоне «Яблони».

Работы на набережной стартовали ещё в 2020 году. Обновлён небольшой участок а районе пер. Речной. В прошлом году преобразился правый берег реки от ул. Обороны до ул. Вейнбаума. В этом году благоустройство пройдёт на участке от ул. Вейнбаума до ул. Белинского, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

После завершения благоустройства набережная станет продолжением Центрального паркового кольца, которое связывает несколько общественных пространств района. Благоустройство вдоль Качи выполнят в едином стиле с уже завершёнными работами: обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, обновят асфальтовое покрытие, заменят светильники, уложат газон, высадят деревья и кустарники, отреставрируют ограждение, оборудуют спуски к воде и установят МАФы. Финансирование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» - около 40 млн рублей.

Сквер в микрорайоне «Яблони» благоустроят благодаря поддержки инициативных проектов. Бюджетное финансирование работ - 10 млн рублей. Ещё 8 млн рублей – средства инициативной группы, которая получит поддержку от компании РУСАЛ.

Жителей соседних домов попросили сделать пространство максимально зелёным. В сквере высадят деревья и кустарники, облагородят природный ландшафт, обустроят игровую и спортивную зоны, оборудуют парковую мебель.

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