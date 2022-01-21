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В Манском районе решат экологические, коммунальные и дорожные проблемы

Главная Общество
Красноярск
13:54 21 Января 2022
поселок, экономика, общество, в красноярском крае, село
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Глава Манского района Артем Черных представил министру экономики и регионального развития Красноярского края Анне Гарнец проект муниципального комплексного развития «Каменский», который в планах реализовать в сёлах Нижняя Есауловка, Малая Камарчага и Тертеж. Здесь на каждые 3,8 рубля частных инвестиций будет вложен 1 бюджетный рубль, рассказали в правительстве Красноярского края.

В поселениях работают ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и КФХ «Зотин», предприятия активно инвестируют в развитие производства. Агрохолдинг планирует вложить в увеличение поголовья коров до 2025 года 164 млн рублей. Инвестиции КФХ в молочное животноводство и овощеводство составят 141 млн рублей.

Предприятия испытывают большие трудности с кадрами. Они пытаются решить этот вопрос, к примеру, в агрохолдинге зоотехником работает житель Красноярска. Он каждый день ездит на работу за 60 километров. КФХ в Малой Камарчаге построило для специалистов шесть новых домов. К сожалению, к ним не подведён водопровод, отсутствует улично-дорожная сеть. В сёлах нет очистных сооружений. Помощь от властей требуется именно в инфраструктурном обеспечении посёлков, повышении качества жизни людей. Проблемы предполагается решить комплексно.

— Защита проекта и выделение средств по новой госпрограмме «Комплексное территориальное развитие Красноярского края» позволит повысить качество жизни системно и достаточно быстро, - сказала министр экономики и регионального развития Красноярского края.

В муниципальном комплексном проекте «Каменский» предлагается построить очистные сооружения в с. Нижняя Есауловка. Также проложить водопроводную сеть и заменить водонапорную башню в Малой Камарчаге. Кроме этого, возвести ещё одну водонапорную башню в Тертеже, отремонтировать дороги. В Малой Камарчаге установят спортивную площадку. На осуществление проекта понадобится порядка 85 млн рублей бюджетного финансирования. 

Фото: naenisee.ru/

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