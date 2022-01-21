В Абанском районе открыли движение по ледовой переправе через Бирюсу

Движение транспорта по ледовой переправе через р. Бирюса на дороге «Покатеево - Хиндичет» открыто, рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД приняли участие в приёмке переправы, комиссия произвела замеры толщины льда и подтвердила возможность эксплуатации зимней дороги через реку.

Проезд по переправе разрешён транспорту до 10 тонн. Необходимо соблюдать установленную грузоподъёмность, во время движения ремни безопасности должны быть отстёгнуты. Выезжать на лёд нужно без толчков и торможений со скоростью не более 20 км/ч. Запрещено останавливаться, разворачиваться, а также совершать обгоны.

Напомним, 19 января в Новосёловском районе открыли ледовую переправу Новосёлово-Пристань на Красноярском водохранилище.

В общей сложности в этот зимний сезон будут работать 129 переправ.

Фото: vk.com/gibdd24