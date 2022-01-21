В Красноярске по вине водителей маршруток в прошлом году произошло 64 ДТП

Во время скрытых и сплошных проверок полицейские выявили более 8 000 нарушений ПДД. По каждому из них госавтоинспекторы проводили профилактическую работу о недопущении больше таких случаев и рассказывали о возможных последствиях пренебрежения правил безопасности.

Всего по вине водителей маршруток в прошлом году произошло 64 ДТП. 82 человека получили травмы. Сотрудники отделения технического надзора провели 170 профилактических бесед в автопредприятиях с руководителями и водительским составом.

Напомним, красноярские автобусы и троллейбусы стали чаще попадать в ДТП. В большинстве случаев главными причинами было нарушение ПДД водителями и недостаточный контроль со стороны предприятий.

- К факторам роста количества дорожных происшествий представители ведомств назвали неэффективную работу по повышению профессионализма водителей и «текучесть» кадров, – говорится в сообщении.

В ГИБДД предложили обратить внимание на манеру езды водителей и порекомендовали не экономить на техобслуживании транспорта, а также усилить контроль над указанными проблемами.

Фото: vk.com/gibdd24