Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

Сегодня фламинго Гриша, которого нашли в ноябре на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправился в Красноярский зоопарк "Роев ручей". Об этом сообщает Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков.

— Обследования и анализы подтвердили, что фламинго здоров и готов к полёту, - сказала госинспектор природного парка "Живые алмазы Якутии". - Такая редкая птица у нас гостит впервые. Всё время, что у нас жил, фламинго питался хорошо. Аппетит есть всегда. Питается Гриша разнообразно - гамарус, рыбный, мясной фарши. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и в Якутске это редкость, поэтому специально заказывали через интернет. Содержали мы его в тепле и уюте.

Госинспектор сопроводят Гришу и будут следить за его состоянием во время полёта. В Красноярске в аэропорту их встретят сотрудники зоопарка.

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru