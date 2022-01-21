Гардина упала на медсестру красноярского дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову

Оконная гардина упала на медсестру Красноярского краевого специализированного дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову.

Гардина упала на женщину, когда она открывала окно, выполняя свои обязанности по проветриванию и кварцеванию помещения.

Причина несчастного случая - отсутствие надлежащего контроля за состоянием помещения, рассказали в Государственной инспекции труда в Красноярском крае.

Комиссией по расследованию несчастный случай признан связанным с производством. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: Работа в России