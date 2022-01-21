В неоткрытом ресторане «Арагви» на Театральной площади прошла приватная вечеринка

В ещё не открытом ресторане «Арагви» в центре Красноярска прошла приватная вечеринка. По данным с телеграм-канала «Бал дебютанток», 20 января там отметил свой день рождения один из богатейших людей Красноярского края Владимир Егоров.

Судя по кадрам с вечеринки, на юбилее у генерального директора строительной компании «Сибиряк» выступали российский певец Вадим Казаченко, певица Юлия Михальчик и оперные исполнители.

Ресторан «Арагви» расположился на Театральной площади возле гостиницы, которую строит СК «Сибиряк». Не известно, когда Арагви» откроется для всех желающих. О ресторане нет никакой подробной информации.

Фото: © https://www.instagram.com/irina_amantea/t.me/baldebut/4897