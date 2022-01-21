В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

В Красноярске в районе ул. 8 Марта в Железнодорожном районе на участке площадью 9 гектаров может появиться социальный кластер: школа на 1 100 мест (проект строительства уже прошёл экспертизу, работы начнутся в этом году), два детских сада (один - на 270 мест - уже построен, в ближайшее время стартует его комплектация, второй детский сад рассчитан на 150 мест), трёхэтажный образовательный комплекс для дополнительного образования площадью 4,5 тыс. кв. м (для размещения универсального библиотечного комплекса и актового зала на 400 мест с возможностью организации кинотеатра) и двухэтажный спортивный комплекс площадью почти 3,5 тыс. кв. м с большим спортзалом и трибунами на 100 мест, залом борьбы, бокса, силовой подготовки. Данной информацией поделились а аккаунте Instagram Красноярского городского Совета депутатов.

Идею представили в горсовете на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Фото: instagram.com/gorsovet.krasnoyarsk/