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В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

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Красноярск
11:50 21 Января 2022
школа, общество, красноярск, строительство, детсад
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В Красноярске в районе ул. 8 Марта в Железнодорожном районе на участке площадью 9 гектаров может появиться социальный кластер: школа на 1 100 мест (проект строительства уже прошёл экспертизу, работы начнутся в этом году), два детских сада (один - на 270 мест - уже построен, в ближайшее время стартует его комплектация, второй детский сад рассчитан на 150 мест), трёхэтажный образовательный комплекс для дополнительного образования площадью 4,5 тыс. кв. м (для размещения универсального библиотечного комплекса и актового зала на 400 мест с возможностью организации кинотеатра) и двухэтажный спортивный комплекс площадью почти 3,5 тыс. кв. м с большим спортзалом и трибунами на 100 мест, залом борьбы, бокса, силовой подготовки. Данной информацией поделились а аккаунте Instagram Красноярского городского Совета депутатов.

Идею представили в горсовете на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Фото: instagram.com/gorsovet.krasnoyarsk/ 

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