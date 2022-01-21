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В Красноярске открыли регистрацию на экономический форум

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Красноярск
11:37 21 Января 2022
красноярск, кэф
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярске открыта регистрация на Красноярский экономический форум. Участники смогут посетить основные события форума и обсудить основные темы события как очно, так и офлайн.

Форум пройдёт на площадке Сибирского федерального университета со 2 по 4 марта. Кроме того, экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом. Деловая программа форума называется «Сибирь: экономика будущего». Для обсуждения главных вопросов форума пригласят представителей российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений.

Подать заявку можно на сайте КЭФ. 

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