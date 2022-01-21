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В Красноярске в Кировском районе за год снесли 205 временных сооружений

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Красноярск
11:30 21 Января 2022
объекты, красноярск, общество, закон
Фотография © admkrsk.ru
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За прошлый год с Кировского района демонтировали 205 незаконных временных сооружений, рассказали в администрации города Красноярска. Из них 48 коммерческого назначения. 171 объект владельцы убрали сами, 34 - демонтировали за счёт бюджетных средств. Это торговые павильоны, гаражи, хозяйственные постройки и другие временные сооружения.

Больше всего гаражей и хозпостроек снесено в районе детских садов по ул. Щорса, 57, пер. Маяковского, 30, ул. Затонская, 5а, ул. Академика Вавилова, 68а, 70а, на все объекты отсутствовали правоустанавливающие документы на размещение.

В районе ул. Коммунальная, 4 снесено 9 временных сооружений. От дома № 8 до дома № 24 демонтировали 10 металлических гаражей. Там обустроят пешеходную зону.

В прошлом году за несоблюдение антиалкогольного законодательства ликвидировали три нестационарных торговых объекта по ул. Щорса, 55, ул. Западной, 9, ул. Щорса, 31, в I квартале планируется демонтировать ещё два временных сооружения, где торгуют алкоголем.

В прошлом году с владельцев временных сооружений взыскали 268,88 тысяч рублей. 

 

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