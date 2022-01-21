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В Красноярске с начала года произошло 84 пожара

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Красноярск
11:11 21 Января 2022
красноярск, происшествия, общество, пожары
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В Красноярске с начала года сложная противопожарная обстановка, в январе уже зарегистрировано 84 пожара. Погибли 3 человека. В прошлом году за аналогичный период жертвой возгораний стал один человек.

Почти половина пожаров случилась в жилом секторе (в квартирах, домах, хозяйственных постройках на дворовых участках). Основные причины - неосторожное обращение с огнём, нарушения правил эксплуатации печей. В период похолоданий риск пожаров возрастает.

Чтобы избежание несчастных случаев нужно:

  • следить за исправностью электропроводки, не перегружать сети мощной электротехникой;
  • не допускать перекаливания печи;
  • не размещать вблизи печи легковоспламеняющиеся предметы;
  • золу необходимо заливать водой и утилизировать в специально отведённом месте;
  • уходя из дома, нужно закрывать окна, форточки, балконные и входные двери. Кроме этого, проверять, выключены ли электроприборы, газовые конфорки, краны;
  • важно уметь обращаться с бытовым огнетушителем. Храните его в доступном месте;
  • оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями для раннего обнаружения пожара и оповещения о нём.

При обнаружении пожара звоните по телефонам: 101 и 112.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости 

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