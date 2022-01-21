В Дивногорске подростков, сбежавших из социального приюта для подростков

В Дивногорске из социального приюта сбежали два подростка, 16 и 17 лет. Волонтёры просят жителей края помочь в поисках. По информации поисковиков, вечером 20 января они ушли из учреждения по месту проживания и не вернулись.

Приметы:

Семен Кутнев, 17 лет, рост 175-183 см, среднего телосложения, карие глаза, широкие брови, темные волосы. Особая примета – татуировка на левой руке. Был одет в чёрную вязанную шапку с кокардой в виде орла, пуховик одна сторона черная, другая – сверху черная, снизу желтая, темно-синие спортивные штаны, серые кроссовки.

Даниил Федотов, рост 160-174 см, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы. Был одет в черную вязаную шапку, темно-синяя куртка, черные спортивные штаны, кроссовки с белой широкой подошвой.

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