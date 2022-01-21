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В Минусинске закроют малоэффективные котельные

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Красноярск
10:54 21 Января 2022
общество, экология, в красноярском крае, воздух
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев провёл совещание по вопросам экологической обстановки в Минусинске, сообщается на сайте правительства региона.

Поводом послужила экологическая ситуация в городе и жалобы местных жителей на загрязнение воздуха.

Заместитель министра отметил, что завершается разработка комплексного плана мероприятий по улучшению экологии Минусинска, он поручил администрации города разработать мероприятия по переводу частного сектора на электроотопление, закрытию малоэффективных котельных и других мероприятий. В ближайшее время комплексный план мероприятий направят в Законодательное Собрание Красноярского края.

В Минусинске уже завершилась разработка документов, отражающих экологическую обстановку, актуализирован банк данных автоматизированных источников теплоснабжения. Также проведён анализ транспортной системы города (количество автомобилей, загруженности дорог и работы светофоров), формирован реестр стационарных промышленных источников загрязнения воздуха.

В Минусинске около 12 тысяч частных домовладений. Большая их часть отапливается бурым углём. В городе функционируют 110 промышленных объектов. Они имеют 612 источников загрязнения атмосферного воздуха.

По словам Игоря Варфоломеева, географическое расположение Минусинска и большое количество источников загрязнения воздуха сказываются на экологической обстановке города, ситуация особенно обостряется в сезон отопления.\

— Мы ведём работу по включению Минусинска в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», обосновывающие документы направлены в Минприроды РФ. Предварительно город вошёл в расширенный список участников проекта, окончательный перечень будет утверждён в сентябре. После включения в проект Минусинск сможет претендовать на федеральное финансирование мероприятий по улучшению экологии города, – добавил первый заместитель министра. 

Напомним, по данным Среднесибирского УГМС, с 16.00 3 января до 16.00 9 января в Минусинске во время режима неблагоприятных метеоусловий выявлено 15 хозяйствующих субъектов, нарушающих требования экологического законодательства. Они использовали источники загрязнения воздуха, не стоящие на учёте в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Постановка объекта на учёт — это обязательное требование для всех организаций, имеющих на своих промышленных площадках трубы, то есть источники загрязнения атмосферного воздуха. Также предприятия должны в обязательном порядке иметь согласованные планы мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух и незамедлительно приступать к их выполнению при объявлении режима НМУ.

Специалисты минэкологии Красноярского края выдали предостережения о недопустимости подобных нарушений и необходимости поставить дымящие источники на учёт. В отношении двух природопользователей проводятся внеплановые проверки документов.

В минэкологии рассказали, что экологическая обстановка в Минусинске в зоне повышенного внимания из-за географического расположения, работы предприятий и большого числа домов частного сектора, что существенно отражается на экологии города в отопительный сезон.

Кроме этого, инспекторы часто фиксируют факты сжигания отходов. Такие действия в безветренную погоду оказывают дополнительную нагрузку на воздух. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Жителей просят сообщать обо всех нарушениях природоохранного законодательства на горячую линию Минэкологии 8-800-200-11-116, инспекторам территориального отдела эконадзора в Минусинске 8-950-425-8893. Информацию можно оставлять и в личном кабинете на сайте Krasecology.ru в разделе «Обращения граждан».

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