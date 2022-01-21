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В Красноярске риэлторская компания «Резидент» обманула более 35 человек

Главная Общество
Красноярск
10:25 21 Января 2022
происшествия, общество, красноярск, роспотребнадзор
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В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило более 35 жалоб на ООО «Резидент».

Компания заключала с людьми договоры на оказание платных информационных услуг. Риэлторская организация должна предоставить доступ к базе объектов недвижимости, оказать справочно-информационные, консультационные и посреднические услуги.

В большинстве случаев люди находили предложения о сдаче в аренду жилья на популярных российских площадках и сервисах объявлений в интернете. Там указывался номер телефона для связи, используемый юридическим лицом.

Под предлогом сдачи конкретного жилья заключался договор возмездного оказания услуг. Также взималась оплата, которая, со слов представителей компании, являлась частью первого арендного платежа.

После заключения договора жильё не предоставлялось по различным обстоятельствам, например, у собственника нет времени показать жильё, жильё уже сдано, номер телефона собственника не доступен и т.д.

Представленная в базе информация о недвижимости являлась недостоверной и/или неактуальной, номера телефонов, предоставленные сотрудниками для связи с арендодателями недействующие.

ООО «Резидент» предоставляло ключ доступа к базе объектов недвижимости на сайте «REZIDENT24.SITE». Это не является гарантией предоставления жилья внаём. При заключении договора важно обращать внимание на предмет договора и обязательства исполнителя.

Случаи оказания некачественных риэлторских услуг участились.

Управлением подготовлен образец искового заявления «О защите прав потребителя в связи с ненадлежащим качеством услуг по поиску и подбору объектов найма жилых помещений». Он может быть использован для защиты нарушенного права в суде.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости 

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