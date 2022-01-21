NordStar летом запустит рейсы из Красноярска по четырем южным направлениям

Авиакомпания NordStar запустила рейсы в Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик. Полёты начнутся с 3 июня, но купить билеты можно уже сейчас.

Так, билет до Анапы будет стоить от 11 878 рублей, в обе стороны – от 24 126 рублей. Цена до Краснодара стартует от 12 540 рублей в одну сторону, в обе стороны билеты обойдутся от 25 450 рублей.

Улететь в Геленджик можно будет за 12 281 рубль, в обе стороны — от 25 562 рубля. Перелёт до Сочи обойдётся в 7 693 рубля, туда и обратно — от 17 586 рублей.

Кроме того, в весенне-летнем сезоне продолжатся полёты в Москву, а со 2 мая стартуют полёты в Санкт-Петербург. Цена на билет в одну сторону начинается от 10 103 рублей, туда и обратно – от 20 576 рублей.

Фото: nordstar.ru