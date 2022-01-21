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Машинист лишился руки, поджигая петарду в кабине электровоза

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Красноярск
10:10 21 Января 2022
происшествия, в красноярском крае, красноярск, общество, несчастный случай
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22 декабря машинист в филиале АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» находился в кабине электровоза в ожидании отправления. Работник достал из своей сумки пронесённую незаконно на территорию предприятия петарду, чтобы поджечь её и выбросить на улицу в открытую дверь кабины. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции труда в Красноярском крае.

Во время поджога петарда взорвалась в руке мужчины. В результате ему пришлось ампутировать правую кисть руки. Основная причина несчастного случая — это нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, комиссия по расследованию квалифицировала несчастный случай, как не связанный с производством.

За отсутствие должного контроля работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Фото: git24.rostrud.gov.ru 

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