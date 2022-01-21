На красноярской многоуровневой парковке на улице Маерчака повысили цены в 10 раз. Это не понравилось автомобилистам, что её используют. Так, архитектор Антон Шаталов, что подобное поведение руководства отпугнуло клиентов. Теперь машины паркуют в окрестных дворах, на тротуарах и газонах, пишет он в своём Тelegram-канале.

«Собственник так торопится отбить инвестиции, что за полтора месяца с момента открытия цена часа выросла в 10 раз. Сегодня на новой многоуровневой парковке перед Балансом за 3 часа я заплатил 300₽. Даже мне — яростному адепту платных парковок кажется, что это слишком. Столичный ценник возможно и оправдан с точки зрения владельца, но с точки зрения пользователя — это абсурд», – пишет Шаталов.

Выход архитектор видит в снижении цены третьего часа, ведь главной целью парковки было освобождение переулков вокруг БЦ «Баланс».

«Например, первые три часа 20, далее — 10, сутки — 100₽. Тогда для резидентов Баланса, студентов СФУ и работников соседних офисов месячная стоимость становится приемлемой и они перестают парковаться вторым рядом, на газонах и тротуарах».

До повышения цены, по словам Антон, автомобили занимали в целый этаж. Сейчас же стоит от силы полтора десятка машин, но скоро не станет и их. Чтобы избежать этого, придётся откатить цену до цен 20–30₽ за час, иначе парковка не окупится никогда.

Фото: admkrsk.ru