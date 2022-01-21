21 января
Красноярск
погода -13 °C
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На красноярской многоуровневой парковке на улице Маерчака повысили цены в 10 раз

Главная Общество
Красноярск
09:55 21 Января 2022
красноярск, парковка, цены
версия для печати Ico_print

На красноярской многоуровневой парковке на улице Маерчака повысили цены в 10 раз. Это не понравилось автомобилистам, что её используют. Так,  архитектор Антон Шаталов, что подобное поведение руководства отпугнуло клиентов. Теперь машины паркуют в окрестных дворах, на тротуарах и газонах, пишет он в своём Тelegram-канале.

«Собственник так торопится отбить инвестиции, что за полтора месяца с момента открытия цена часа выросла в 10 раз. Сегодня на новой многоуровневой парковке перед Балансом за 3 часа я заплатил 300₽. Даже мне — яростному адепту платных парковок кажется, что это слишком. Столичный ценник возможно и оправдан с точки зрения владельца, но с точки зрения пользователя — это абсурд», – пишет Шаталов.

Выход архитектор видит в снижении цены третьего часа, ведь главной целью парковки было освобождение переулков вокруг БЦ «Баланс». 

«Например, первые три часа 20, далее — 10, сутки — 100₽. Тогда для резидентов Баланса, студентов СФУ и работников соседних офисов месячная стоимость становится приемлемой и они перестают парковаться вторым рядом, на газонах и тротуарах».

До повышения цены, по словам Антон, автомобили занимали в целый этаж. Сейчас же стоит от силы полтора десятка машин, но скоро не станет и их. Чтобы избежать этого, придётся откатить цену до цен 20–30₽ за час, иначе парковка не окупится никогда.

Фото: admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

21 Января 2022 г.
Содержали его в тепле и уюте
Новости Красноярска: Гардина упала на медсестру красноярского дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову

Гардина упала на медсестру красноярского дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову

21 Января 2022 г.
Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

21 Января 2022 г.
Идею представили в горсовете
Новости Красноярска: В Красноярске открыли регистрацию на экономический форум

В Красноярске открыли регистрацию на экономический форум

21 Января 2022 г.
Событие пройдёт со 2 по 4 марта
Новости Красноярска: В Красноярске в Кировском районе за год снесли 205 временных сооружений

В Красноярске в Кировском районе за год снесли 205 временных сооружений

21 Января 2022 г.
171 объект владельцы убрали сами
Новости Красноярска: В Дивногорске подростков, сбежавших из социального приюта для подростков

В Дивногорске подростков, сбежавших из социального приюта для подростков

21 Января 2022 г.
Волонтёры просят жителей края помочь в поисках
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: "Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

"Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

18 Января 2022 г.
В распоряжении СМИ оказалось письмо неизвестного
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют детские сады

В Красноярске эвакуируют детские сады

19 Января 2022 г.
Это третья эвакуация за неделю
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru