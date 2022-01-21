426 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

За сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 9 200.

Подтверждённых диагнозов на 20 января — 426. С начала пандемии — 179 110.

Вылечили 163 590 человек (+ 354 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 645 жителей Красноярского края.

4 716 369 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 10 869 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае для студентов техникумов и вузов планируют ввести обязательную вакцинацию, сообщил руководитель краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он уточнил, что с предложением причислить студентов старше 18 лет к группам лиц, подлежащим обязательной вакцинации, к нему обратилось региональное правительство. Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев