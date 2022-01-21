21 января
Красноярск
погода -13 °C
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом

Главная Общество
Красноярск
09:02 21 Января 2022
красноярск, происшествия, общество, жилье
версия для печати Ico_print

В микрорайоне Солнечный по адресу пр. 60 лет Образования СССР, 26 прошлой ночью дом шатало и на стенах появились трещины, сообщают наши подписчики. 

Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом

«Прошедшей ночью творилось нечто. Вытяжка пожарная гудела всю ночь и трескались стены. УК «ДомКом», мы уходим под землю? Здание то монолитное, а не кирпичное. А это и не только на 15 этаже стена падает, но на 16 и 14 этаже тоже. Лифтовая шахта поехала? Она же независима от дома», – пишут жители дома в паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск».

 

Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом

В комментариях к посту подписчики предполагают, что дом усаживается и это нормально. Но не все так спокойны, некоторые предлагают вызвать МЧС, чтобы те проверили здание. 

фото: Мкр. Солнечный. Красноярск

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

21 Января 2022 г.
Содержали его в тепле и уюте
Новости Красноярска: Гардина упала на медсестру красноярского дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову

Гардина упала на медсестру красноярского дома ребёнка № 3 и тяжело травмировала голову

21 Января 2022 г.
Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

В Железнодорожном районе построят школу, два детских сада, образовательный и спортивный комплексы

21 Января 2022 г.
Идею представили в горсовете
Новости Красноярска: В Красноярске открыли регистрацию на экономический форум

В Красноярске открыли регистрацию на экономический форум

21 Января 2022 г.
Событие пройдёт со 2 по 4 марта
Новости Красноярска: В Красноярске в Кировском районе за год снесли 205 временных сооружений

В Красноярске в Кировском районе за год снесли 205 временных сооружений

21 Января 2022 г.
171 объект владельцы убрали сами
Новости Красноярска: В Дивногорске подростков, сбежавших из социального приюта для подростков

В Дивногорске подростков, сбежавших из социального приюта для подростков

21 Января 2022 г.
Волонтёры просят жителей края помочь в поисках
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

18 Января 2022 г.
17 января эвакуация прошла в восьми школах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru