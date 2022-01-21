Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом

В микрорайоне Солнечный по адресу пр. 60 лет Образования СССР, 26 прошлой ночью дом шатало и на стенах появились трещины, сообщают наши подписчики.

«Прошедшей ночью творилось нечто. Вытяжка пожарная гудела всю ночь и трескались стены. УК «ДомКом», мы уходим под землю? Здание то монолитное, а не кирпичное. А это и не только на 15 этаже стена падает, но на 16 и 14 этаже тоже. Лифтовая шахта поехала? Она же независима от дома», – пишут жители дома в паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск».

В комментариях к посту подписчики предполагают, что дом усаживается и это нормально. Но не все так спокойны, некоторые предлагают вызвать МЧС, чтобы те проверили здание.

фото: Мкр. Солнечный. Красноярск