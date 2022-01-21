В Красноярске девочку с инвалидностью во время эвакуации оставили в школе

Первоклассницу с инвалидностью оставили в школе № 2 на Джамбульской во время эвакуации, об этом стало известно из публикации телеканала «ТВК». По словам родственников, педагог не захотела возиться с ребёнком.

У девочки инвалидность первой группы, она хромает на одну ногу. Первоклассница рассказала домашним, что её оставили в школе во время эвакуации.

Как рассказала тётя девочки, ребёнка оставили одного в школе уже дважды.

— Если бы это было по-настоящему? Учитель сказала, что ей нужно помогать одеваться, а это долго, – поделилась она.

В Управлении образования сказали, что жалоб в саму школу от родителей не поступало.

Фото: © tvk6.ru