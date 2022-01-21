В Красноярске в выходные будет до -25 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Красноярске будет -11° С — -14° С. Ночью до -20° С. Весь день будет идти небольшой снег.
22 января дневная температура — -13° С — -17° С, ночью похолодает до -24° С.
23 января днём -14° С — -20° С, небольшой снег. Ночью будет -25° С.
Следующая неделя в Красноярске будет морозной.
Напомним, водителей нужно передвигаться только на исправных автомобилях. Иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай.
Чтобы обезопасить себя на дороге и стать заметнее для водителей в условиях недостаточной видимости, пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы.
Во время движения в жилых зонах, около образовательных организаций, при приближении к пешеходным переходам водителям требуется снижать скорость, помните, в зимнее время тормозной путь увеличивается.
Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости