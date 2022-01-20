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Телеканал ТВ-3 устраивает в Красноярске бесплатный закрытый показ

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Красноярск
20:00 20 Января 2022
красноярск, общество, кино
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24 января в 19:30 на ТВ-3 стартует сериал «Перевал Дятлова». В рамках премьеры телеканал устраивает бесплатный закрытый показ первых эпизодов проекта в Красноярске. 

Участники показа смогут не только посмотреть первые серии «Перевала Дятлова», но и принять участие в обсуждении сериала, а также послушать выступление эксперта на тему безопасности во время активного зимнего отдыха. В том числе зрители узнают об особенностях местной природы, об опасностях, которые необходимо избегать во время зимних активностей, а также об алгоритмах действий при возникновении критических ситуаций. 

Обо всем этом подробно расскажет приглашённый спикер: спасатель 1 класса Сибирского Регионального Поисково-спасательного отряда МЧС России Калашников Андрей Васильевич.

Получить бесплатное приглашение на эксклюзивное мероприятие от телеканала ТВ-3 может каждый, для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке. Наличие приглашения даёт право посетить предпоказ. 

Регистрируйся по ссылке, получай своё бесплатное приглашение и приходи 22 января в красноярский Дом Кино по адресу: проспект Мира,88.  Сбор гостей в 16.30.

Для посещения обязателен QR-код, возрастное ограничение (16+). 

P.S. Не получается зарегистрироваться, но очень хочешь попасть на мероприятие? Пиши в официальную группу ТВ-3 в Красноярске

Фото: ©ТВ-3

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