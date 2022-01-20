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В Боготоле 85 семей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

Главная Общество
Красноярск
17:15 20 Января 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, жилье
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В новый дом по ул. Ефремова, 7 переедут 85 семей. Квартиры-студии спроектированы в новом современном дизайне, с возможностью перепланировки, внутренние помещения отделаны декоративной штукатуркой, установлены натяжные потолки. Квартиры первого этажа оснащены системой подогрева полов. Во дворе оборудована детская и спортивная площадки. Кроме этого, есть две парковки.

Дом построен по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда, действующей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Наше старое жильё было полублагоустроенным, с печным отоплением, благодаря программе переселения нам посчастливилось получить ключи от новой благоустроенной двухкомнатной квартиры. Мы уже сделали замеры под будущую мебель. Нравится, что есть большая парковка, детская площадка, удобный подъезд. В квартире — просторные комнаты и кухня, — поделилась жительница Анна Трайковская.

В Боготоле до 2025 года расселят более 1 300 человек. В этом году в Красноярском крае планируется переселить из аварийного жилья свыше четырёх тысяч человек.

Напомним, расселению аварийных домов уделяется большое внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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