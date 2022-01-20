С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска

Стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска повысили на 6 рублей. Теперь проезд в автобусах краевой столицы обойдётся в 32 рубля, для ЗАТО – 30 рублей. Последний раз тариф менялся в феврале 2019 года.

«Тарифы установлены на экономически обоснованном уровне в соответствии с действующим законодательством. Эксперты министерства оценили необходимости повышения платы за перевозку пассажиров. Мы активно взаимодействовали с профсоюзом работников автомобильного транспорта и другими общественными организациями, чтобы учесть интересы и пассажиров, и перевозчиков», – прокомментировала министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

Напомним, что красноярские перевозчики обратились к властям с предложением поднять цены до 30-32 рублей. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Манченко, это связано с подорожанием топлива и запасных материалов. Убытки влияют на заработную плату сотрудников, что влечет нехватку кадров и ограничивает выход автобусов на маршруты.

Тарифы для электротранспорта установлены отдельно. Так, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в краевом центре составит 28 рублей. Столько же будет стоить и проезд в пригородных электричках, перевозящих пассажиров в радиусе 10 км от Красноярска, в том числе и до Дивногорска.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости