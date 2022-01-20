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Аграрии Красноярского края получат 51 млн рублей на покупку цифрового оборудования

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Красноярск
16:10 20 Января 2022
сельское хозяйство, общество, в красноярском крае, аграрии
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Краевым аграриям на возмещение затрат на покупку оборудования для цифрового земледелия в этом году запланировано около 51 млн рублей. Поддержку из бюджета региона они получат перед посевной. 

— Данная поддержка действует в регионе с прошлого года. Она нужна для того, чтобы стимулировать сельхозпроизводителей использовать в агропроизводстве элементы системы точного земледелия, что необходимо для улучшения качества урожая и защиты окружающей среды, сокращения расходов и повышения рентабельности хозяйств. Многие аграрии следуют за технологиями и наша задача — поддержать их начинания и дальнейшее развитие, — сказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

В прошлом году из краевого бюджета получили 36,5 млн рублей на покупку оборудования для цифрового земледелия 38 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств из 22 районов края. Было приобретено 118 единиц «умной» техники. В основном это системы параллельного вождения.

Первоначально на компенсацию сельхозпроизводителям до 50 % затрат для приобретения цифрового оборудования было предусмотрено более 12 млн рублей, после видеообращения руководителя дзержинского предприятия «Агролес» к губернатору Красноярского края об увеличении финансирования этого направления объём поддержки увеличили в три раза.

Для работы на сельхозтехнике с высокотехнологичным оборудованием требуются квалифицированные специалисты. В сельхозтехникумах и колледжах края, Красноярском аграрном университете открыты агроклассы. Там готовят цифровых агротехнологов.

В регионе элементы системы точного земледелия для производства сельхозпродукции используют 95 крупных и небольших хозяйств.

Фото: krasagro.ru

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