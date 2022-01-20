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Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

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Красноярск
16:15 20 Января 2022
красноярск, деньги, долг
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Жительница Красноярска не оплатила долг в размере 130 тысяч рублей и не смогла выехать за рубеж, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Женщина оформила кредит, но в установленный срок не погасила его. Тогда сотрудники банка решили взыскать долг через суд. Должнице запретили совершать регистрационные действия в отношении квартиры и выезжать за рубеж. 

Узнав об этом, жительница города оплатила задолженность. Кроме этого, приставы взыскали часть денег с её банковских счетов и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы задолженности за несвоевременное исполнение требований приставов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

 

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