Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

Жительница Красноярска не оплатила долг в размере 130 тысяч рублей и не смогла выехать за рубеж, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Женщина оформила кредит, но в установленный срок не погасила его. Тогда сотрудники банка решили взыскать долг через суд. Должнице запретили совершать регистрационные действия в отношении квартиры и выезжать за рубеж.

Узнав об этом, жительница города оплатила задолженность. Кроме этого, приставы взыскали часть денег с её банковских счетов и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы задолженности за несвоевременное исполнение требований приставов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов