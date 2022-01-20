При ухудшении эпидемиологической ситуации в Красноярском крае может расшириться единый контакт-центр

Горячая линия по коронавирусу в Красноярском крае работает с марта 2020 года. В прошлом году на базе контакт-центра по вопросам, связанным с COVID-19, по поручению губернатора края создан единый региональный справочный контакт-центр. Чаще всего люди звонят по вопросам здравоохранения (вакцинации, тестирования, обеспечения лекарствами). При ухудшении эпидемиологической ситуации и увеличения количества звонков в штат ЕКЦ привлекут дополнительный персонал, при этом на данный момент в контакт-центре работают 44 оператора. Время ожидания ответа оператора — около 5 секунд.

В прошлом году на номер 122 позвонили более 544 тысяч раз, из них операторы ЕКЦ приняли свыше 296 тысяч, а в автоматическом режиме обработано 248 тысяч обращений. За два года работы контакт-центра приняли свыше 840 тысяч звонков.

Недавно горячие линии по коронавирусу в России проходили стресс-тестирование для проверки их готовности к пятой волне коронавируса.

— Сейчас единый контакт-центр принимает до двух тысяч звонков ежедневно, во время увеличения числа заболеваний доходило и до 5 тысяч, — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости