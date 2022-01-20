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405 КамАЗов снега вывезли за сутки с дорог Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:22 20 Января 2022
уборка, общество, красноярск, снег
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За день 19 января и ночь 20 января с красноярских дорог было вывезено 405 КамАЗов снега. Днём работала 178 машина, ночью — 115. Трудились 405 человек.

Было очищено 395 участков дорог, 409 остановок, рассказали в администрации города Красноярска.

Под контролем коммунальных служб дороги, пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, городские магистрали и пути следования маршрутов общественного транспорта.

Напомним, в декабре в Красноярск из Санкт-Петербурга  прибыли две снегоплавильные машины канадского производства. За час они способны растопить 215 тонн снега и способны работать везде, где есть системы городской канализации. Это позволит обходится без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, ведь снег не нужно вывозить за город.

Фото: © Сергей Русанов / РИА Новости

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