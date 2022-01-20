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Открытая в Великобритании создателями красноярского «Светофора» сеть дискаунтеров испытывает трудности

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Красноярск
15:15 20 Января 2022
великобритания, красноярск, магазины
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Сеть магазинов Mere в Великобритании, основанная создателями красноярского продуктового ритейлера «Светофор», испытывает трудности с поставщиками. Как пишет The Grocer, первый дискаунтер был открыт в летом 2021 года и использует «жёсткую» модель, по которой компания платит поставщикам только за проданные товары. 

Закупочные цены должны быть на 20-30% ниже, чем у конкурентов, но не все поставщики готовы работать в таких условиях. В итоге, к Рождеству с прилавков пропали даже основные продукты, вроде хлеба и молока. 

Из-за проблем с поставками открытие ещё трёх запланированных магазинов отложено на март 2022 года. Сейчас ритейлер пытается решить проблемы с поставками продуктов.

Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев

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