Открытая в Великобритании создателями красноярского «Светофора» сеть дискаунтеров испытывает трудности

Сеть магазинов Mere в Великобритании, основанная создателями красноярского продуктового ритейлера «Светофор», испытывает трудности с поставщиками. Как пишет The Grocer, первый дискаунтер был открыт в летом 2021 года и использует «жёсткую» модель, по которой компания платит поставщикам только за проданные товары.

Закупочные цены должны быть на 20-30% ниже, чем у конкурентов, но не все поставщики готовы работать в таких условиях. В итоге, к Рождеству с прилавков пропали даже основные продукты, вроде хлеба и молока.

Из-за проблем с поставками открытие ещё трёх запланированных магазинов отложено на март 2022 года. Сейчас ритейлер пытается решить проблемы с поставками продуктов.

Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев