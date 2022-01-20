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Партпроект «Городская среда» провел в Дивногорске совещание с кураторами из территорий края

Главная Общество
Красноярск
14:55 20 Января 2022
в красноярском крае, общество, россия, благоустройство
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В 2022 году более 50 парков и скверов Красноярского края обретут новый облик – в прошлом году жители сделали выбор и работы начнутся в ближайшее время. Благоустройство общественных пространств произойдет в рамках партийного проекта «Городская среда», на контроле которого находится реализация федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Об этом говорили участники семинара, посвященного реализации партпроекта, который состоялся в Дивногорске в среду, 19 января.

Дивногорск был выбран для проведения семинара неслучайно – одним из самых ярких примеров благоустройства в регионе стала набережная Дивногорска, которую отметил даже президент страны.

С кураторами проекта из территорий края встретился региональный координатор партпроекта, депутат Заксобрания Александр Новиков. Он не только подвел итоги реализации, но и  рассказал о планах проекта на 2022-2023 годы.

Так, в прошлом году на выбор жителям были представлены более 90 общественных пространств - по итогам голосования из них отобрали 34 парка и сквера, которые будут благоустроены уже в этом году.

«На самом деле это уже традиционное мероприятие для нас, мы собираемся в начале года, подводим итоги нашей работы и проекта «Городская среда», намечаем планы, которые нам предстоит реализовать. С учетом тех средств, которые выделяются на уровне федерации и наших краевых инициативных расходов, действительно можно говорить о том, что благоустройство стало важным направлением государственной политики. На 2022 год на реализацию программы запланировано порядка 2,5 млрд рублей. Нам очень важно обсудить на старте, как прошли работы в 2021 году, с какими проблемами мы столкнулись. Более того, накануне состоялся селектор с федеральным министерством строительства, на котором обсудили предстоящее голосование по выбору объектов для голосования. Оно пройдет по всей стране с 15 апреля по 31 мая и Красноярскому краю тоже нужно подготовиться. Важно грамотно организовать работу с жителями муниципальных образований, чтобы они могли высказать свое мнение и определить объекты, которые будут благоустроены в 2023 году», - рассказал Новиков.

По информации регионального координатора «Городской среды», в 2022 году будет благоустроено более 50 объектов. Кроме этого, в регионе есть программа комплексного благоустройства центральных улиц сельских населенных пунктов, на которые заложено 500 млн рублей. 13 сельских муниципальных образований получат существенные гранты от 20 до 35 млн рублей, чтобы привести в порядок центральные улицы сел.

Участники обсудили объекты, которые в каждом муниципальном образовании планируют предложить на голосование в этом году. Важнейший критерий – востребованность каждого объекта самими жителями. В этом году партийцам также необходимо провести большую информационную кампанию, чтобы проинформировать земляков о возможности проголосовать за такие объекты благоустройства. Как показала практика предыдущих пяти лет, жители края действительно заинтересованы в том, чтобы их города и села менялись в лучшую сторону.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

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