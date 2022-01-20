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В Красноярском крае люди с инвалидностью могут освоить цифровые навыки

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Красноярск
15:10 20 Января 2022
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В Красноярском крае люди с инвалидностью могут пройти дистанционные IT-курсы, которые уже стартовали, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Подключиться можно всем желающим и в любое время.

Обучение проходит на платформе «Пронавыки» по программам «Инклюзивные инструменты Microsoft», «IT-администрирование», «Инструменты уверенного пользователя ПК». Продолжительность курса — от 4 до 42 видеоуроков, по завершении выдаются сертификаты.

С цифровыми навыками соискатели могут быстрее найти желаемую работу, отмечают в краевой службе занятости, к примеру, в январе первая в этом году участница проекта — жительница Лесосибирска со второй группой инвалидности и перерывом в работе более года, после прохождения курса «Основные инструменты современного Excel», трудоустроена бухгалтером.

Обучение проводится по проекту краевой службы занятости по восстановлению трудовой активности инвалидов, после прохождения курсов людям помогают трудоустроиться. 

За 2021 год благодаря проекту 66 человек устроились на работу, 25 из них получили цифровые навыки, 17 соискателей освоили графический дизайн и бухгалтерское дело. Всего в прошлом году при содействии службы занятости трудоустроены 5,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

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