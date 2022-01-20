В Рыбинском районе инспекторы ДПС помогли водителю, замерзающему в неисправном автомобиле

Ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Бородинский» поступило сообщение от водителя на неисправном автомобиле Isuzu Elf на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

39-летний мужчина направлялся из г. Тулун Иркутской области в Красноярск и по пути следования в Рыбинском районе у машины вышла из строя печка. Мужчина при 30-градусном морозе сам попытался исправить механическую поломку, но из этого ничего не вышло. Проезжающие мимо автомобили не останавливались. Водитель начал замерзать в холодной машине, тогда он решил позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы ДПС прибыли на место, пригласили мужчину в свой патрульный автомобиль отогреться, после чего доставили в Бородино и разместили в гостинице.

На следующее утро водитель Isuzu Elf устранил поломку. Он поблагодарил дорожных полицейских за оказанную помощь, и направился дальше по маршруту.

Фото: 24.мвд.рф