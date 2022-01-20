В Красноярске отменили оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

В Красноярске отменили оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра, известного как криминальный авторитет «Костя Канский». Напомним, что судили Найбауэра по делу о руководстве преступным сообществом. Это первое подобное дело в Красноярском крае.

В прокуратуре пояснили, что Пятый апелляционный суд согласился с доводами представления прокурора края Романа Тютюника о том, что защита Найбауэра допустила нарушения закона, которые повлияли на вынесения приговора присяжными.

55-летний «Костя Канский» был задержан в октябре 2019 года по статье 210.1 УК РФ. В сентябре 2021 года присяжные признали его вину недоказанной и оправдали его.