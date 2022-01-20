Следственный комитет ищет жителя Абакана

В производстве следственного отдела по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится материал проверки по факту исчезновения Михаила Августовича Конгро 19. 01. 1966 года рождения.

15 ноября 2021 года Михаил ушёл из дома (г. Абакан, ул. Герцена, 14). Местонахождение пропавшего неизвестно.

Приметы: на вид мужчине 60 лет, европейский тип лица, глаза голубые, волосы светло-русые с проседью, короткие, рост 170 см, худощавого телосложения.

Особые приметы: имеются операционные шрамы на грудной клетке и спине в области сердца. На верхней челюсти «мост» из металлокерамики, на нижней — зубы отсутствуют.

Был одет в зимнюю куртку светло-коричневого цвета, чёрную кепку, серые штаны, шнурованные зимние чёрные ботинки, самосвязанные серые перчатки.

Все, кто обладает информацией о возможном местонахождении Михаила Конгро сообщайте по телефону 8-913-050-00-55 (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия) или 102.

Фото: krk.sledcom.ru