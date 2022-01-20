Детский сад в поселке Элита под Красноярском вновь работает

Детский сад в посёлке Элита, закрытый из-за холодов, продолжил работу. По словам родителей, температура в группах не превышала 13 °C, поэтому его закрыли 13 января. Всех детей распределили по другим детским садам.

Чтобы создать в помещениях комфортные условия, был установлен циркуляционный насос. По словам заведующей детсадом, сейчас средняя температура в детском саду составляет 21-22 градуса тепла. Часть воспитанников уже вернулась – из 8 групп открылись 6. Две оставшиеся группы откроют 21 января.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина