На данный момент в Красноярском крае действуют 104 ледовых переправ.

19 января в Новосёловском районе открыли ледовую переправу Новосёлово-Пристань на Красноярском водохранилище.

В общей сложности в этот зимний сезон будут работать 129 переправ.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают, что при переправе на льду следует строго выполнять требования всех информационных знаков, когда въезжаете на лед необходимо двигаться медленно, не допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда. Также помните, что необходимо отстёгивать ремни безопасности и ни в коем случае не останавливаться на льду.

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей края, что пользоваться можно только оборудованными ледовыми переправами.

Фото: ©РИА Новости / Илья Наймушин