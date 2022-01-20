20 января
Красноярск
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосёловском районе открыли ледовую переправу

Главная Общество
Красноярск
14:10 20 Января 2022
открытие, переправы, в красноярском крае, общество, красноярск, зима
версия для печати Ico_print

На данный момент в Красноярском крае действуют 104 ледовых переправ.

19 января в Новосёловском районе открыли ледовую переправу Новосёлово-Пристань на Красноярском водохранилище.

В общей сложности в этот зимний сезон будут работать 129 переправ.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают, что при переправе на льду следует строго выполнять требования всех информационных знаков, когда въезжаете на лед необходимо двигаться медленно, не допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда. Также помните, что необходимо отстёгивать ремни безопасности и ни в коем случае не останавливаться на льду.

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей края, что пользоваться можно только оборудованными ледовыми переправами.

Фото: ©РИА Новости / Илья Наймушин

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский урбанист раскрасил исторические фото

Красноярский урбанист раскрасил исторические фото

20 Января 2022 г.
На снимках показан Центральный парк, железнодорожный вокзал и проспект Мира
Новости Красноярска: В Боготоле 85 семей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

В Боготоле 85 семей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

20 Января 2022 г.
В этом году в регионе планируется планируется переселить свыше 4 000 человек
Новости Красноярска: С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска

С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска и Железногорска

20 Января 2022 г.
Проезд в автобусах краевой столицы обойдётся в 32 рубля, для ЗАТО – 30 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске и Дивногорске за год почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД

В Красноярске и Дивногорске за год почти 2 200 детей и подростков нарушили ПДД

20 Января 2022 г.
3/4 всех нарушений допущено мальчиками
Новости Красноярска: Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

Жительница Красноярска не смогла выехать за рубеж из-за неоплаченного кредита

20 Января 2022 г.
Кроме этого, приставы взыскали часть денег с её банковских счетов
Новости Красноярска: Аграрии Красноярского края получат 51 млн рублей на покупку цифрового оборудования

Аграрии Красноярского края получат 51 млн рублей на покупку цифрового оборудования

20 Января 2022 г.
Данная поддержка действует в регионе с прошлого года
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru