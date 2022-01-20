В посёлке Берёзовка из-за непотушенной сигареты погибла 63-летняя женщина

Трагедия произошла 19 января в дневное время. Пожар произошёл в квартире 4-этажного дома в пос. Берёзовка. Площадь загорания — 8 кв. метров. Из-за отравления продуктами горения погибла 63-летняя женщина. Причина пожара — неосторожность при курении.

Напомним, утром 16 января в квартире двухэтажного дома в Тюхтете произошёл пожар. На площади 4 кв. метра сгорел диван и домашние вещи. Из-за отравления продуктами горения погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. Причина пожара — неосторожность при курении.

В агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, напомнили жителям о соблюдении меры пожарной безопасности в быту. Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, ведь непотушенная сигарета — такой же источник зажигания, как и открытый огонь.

При обнаружении первых признаков пожара звоните по телефону 101 или 112.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости