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В 2021 году из Красноярска за границу слетали 144 кошки и собаки

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Красноярск
13:20 20 Января 2022
россельхознадзор, красноярск
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В 2021 году через терминал красноярского аэропорта в зарубежные страны вылетело 144 кошек и собак. В Россельхознадзоре напомнили, что перед каждой поездкой нужно изучить ветеринарные требования государства, в которое планируется вылет. Также необходимо поставить весь комплект прививок, обработать животное против паразитов и чипировать. Отметки об этом должны быть в международном ветеринарном паспорте.

«Вживление чипа нужно проводить раньше, чем вакцинацию против бешенства. Для некоторых стран кроме самой вакцинации, потребуется сдать тест на напряженность иммунитета к вирусу бешенства. Тест проводят строго в аккредитованных центрах, сдать его в лабораториях районных учреждений ветеринарии нельзя», – рассказали в Управлении.

Паспорт в аэропорту переоформят на ветеринарный сертификат на один из сертификатов:

  • Если поездка предстоит в Европейский союз, специалисты оформят сертификат здоровья.
  • При поездке в страны Таможенного союза оформляется ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1.
  • Если вы путешествуете в страны СНГ, животному достаточно ветеринарного свидетельства формы № 1 на всем маршруте следования.

Если животное перемещается без владельца, то дополнительно потребуется разрешение Россельхознадзора.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 
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