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В Центральном районе работала небезопасная детская выставка игрушек

Главная Общество
Красноярск
13:34 20 Января 2022
выставка, прокуратура, дети, безопасность, красноярск, общество, происшествия
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Прокуратура установила, что в одном из торгово-развлекательных комплексов Центрального района на цокольном этаже здания, не предназначенном для таких целей, размещена детская выставка игрушек. Планы эвакуации не соответствовали фактическому расположению выходов из здания. На путях эвакуации размещено игровое оборудование и баннеры из деревянных конструкций, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура внесла представления руководителям ТК и коммерческих организаций, разместившим выставки. Возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

После вмешательства прокуратуры выставка прекращена.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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