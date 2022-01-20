В Абанском районе проверили ход вакцинации от коронавируса

Для оказания организационно-методической помощи при проведении вакцинации против коронавируса по заданию краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции специалисты администрации губернатора Красноярского края и Краевого центра медицинской профилактики выехали в Абанский район.

На заседании оперативного штаба в администрации Абанского района краевые специалисты дали рекомендации для ускорения иммунизации населения. Особенно людей старше 60 лет, больных с хроническими заболеваниями, маломобильных жителей, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. Для подворного обхода жителей и выявления желающих вакцинироваться в Абанском районе рассматривают возможность привлечения к работе «серебряных волонтёров» и добровольцев-школьников.

Напомним, через две недели люди станут чаще заражаться, так как снова увеличатся контакты с окружающими. Жители будут заболевать гриппами группы А и В, ОРВИ, штаммами коронавируса «дельта» — 30 % и «омикрон» — 70 %. Прирост заболеваемости уже есть. Пока в основной массе люди лечатся на дому.

Штамм «Омикрон» заразнее предыдущей мутации в пять раз, то есть быстрее распространяется среди населения. Он меньше поражает лёгкие, но больше верхние дыхательные пути.

Против нового вида COVID-19 эффективны все российские вакцины. Вакцинироваться лучше сейчас, так как через две недели во время подъёма заболеваемости, будут переполнены все пункты вакцинации.

Борис Немик заявил, что при сильном подъёме заболеваемости плановый приём пациентов могут приостановить.

На данный момент кислорода и коечных мест хватает. На январь и февраль хватит и запаса бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, решается вопрос об увеличении количества этих лекарств.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости