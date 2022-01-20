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В Хакасии полицейские установили местонахождение объявленной в розыск 3-летней девочки из Иркутской области

Главная Общество
Красноярск
12:50 20 Января 2022
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Полицейские из Иркутской области обратились за помощью в розыске трёхлетней девочки к сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия.

18 января в полицию Иркутской области жительница Шелеховского района сообщила, что в конце декабря оставила ребёнка у приятельницы.

Спустя какое-то время женщина решила забрать ребёнка, но знакомая с квартиры съехала, никому не сказав о своём местонахождении, сообщается на сайте МВД по Республике Хакасия.

Было установлено, что в конце декабря женщина 1991 года рождения с сожителем и чужим ребенком на автомобиле выехала из Иркутской области в г. Абакан, там пара сняла квартиру.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия в кратчайшие сроки установили местонахождение женщины. Её задержали в Красноярске. Местонахождение девочки установлено. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Фото: 19.мвд.рф

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