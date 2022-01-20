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В Красноярске подвели итоги конкурса ледовых скульптур

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Красноярск
12:33 20 Января 2022
лед, конкурс, общество, красноярск, молодежь
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Состоялась торжественная церемония награждения победителей Молодёжного конкурса ледовых скульптур, сообщили в официальной группе социальной сети «Вконтакте» администрации города Красноярска. Члены жюри выбрали три лучших работы:

Команда GD — скульптура «УРОБОРОС»;

Команда La Vida — скульптура «Тревожность»;

Команда «Молодые старушки» — скульптура «Любовь и лёд».

Приз зрительских симпатий получила команда «Сибирская теплица» за ледовую скульптуру «Снежная королева». За неё проголосовали свыше 1 000 жителей, при этом всего в голосовании участвовали 5 500 человек.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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