В Красноярске подвели итоги конкурса ледовых скульптур

Состоялась торжественная церемония награждения победителей Молодёжного конкурса ледовых скульптур, сообщили в официальной группе социальной сети «Вконтакте» администрации города Красноярска. Члены жюри выбрали три лучших работы:
Команда GD — скульптура «УРОБОРОС»;
Команда La Vida — скульптура «Тревожность»;
Команда «Молодые старушки» — скульптура «Любовь и лёд».
Приз зрительских симпатий получила команда «Сибирская теплица» за ледовую скульптуру «Снежная королева». За неё проголосовали свыше 1 000 жителей, при этом всего в голосовании участвовали 5 500 человек.
Фото: vk.com/krasnoyarskrf