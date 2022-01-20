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Минусинские полицейские вернули местной жительнице деньги, оставленные ею в банкомате в канун Нового года

Главная Общество
Красноярск
12:20 20 Января 2022
деньги, в красноярском крае, возвращение
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В Минусинске сотрудники полиции вернули жительнице города деньги, которые она оставила в банкомате в канун Нового года, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Информацию об этом разместили в СМИ. Благодаря этому, хозяйка денег сама обратилась в полицию. Женщина рассказала, что хотела снять деньги в банкомате, однако операция длилась очень долго и она решила, что транзакция не прошла, после чего нажала на кнопку отмены, забрала карту и ушла. Напомним, что происходящее заметила одна из местных жительниц и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции благодарят неравнодушную женщину и СМИ, благодаря которым деньги удалось вернуть законной владелице.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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