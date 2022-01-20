С начала года в Красноярском крае лесные инспекторы выявили более 100 нарушений

С начала года лесные инспекторы провели 300 рейдов по всему краю и выявили более 100 нарушений, в том числе незаконные рубки и самовольное использование лесов. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. Возбуждены административные дела, правонарушителям грозят штрафы от 3 до 500 тысяч рублей.

Чтобы предотвратить возможные нарушения, во время рейдов проводятся осмотры лесосек. Недобросовестным лесопользователям инспекторы выдают предостережения. Лесозаготовители обязаны соблюдать технологии заготовки древесины, очищать лесосеки от порубочных остатков.

Напомним, для декриминализации лесной отрасли и предотвращения незаконных рубок в Красноярском крае создана многоуровневая система круглогодичного контроля за использованием лесов. Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек, где проводились вырубки. Инспекторами лесного надзора и сотрудниками лесничеств Красноярского края было проверено свыше 33 тысяч лесных участков.

Обеспечить контроль за тем, что происходит на лесосеках, поручил губернатор Александр Усс. За счёт краевого бюджета штат лесной охраны усилили 100 новыми инспекторами, то есть теперь их – 292. Было приобретено более 30 единиц высокопроходимой спецтехники. Теперь стало возможным добраться до отдалённых труднодоступных территорий. Там, кстати, чаще всего фиксируют нарушения.

Контролировать лесосеки помогают беспилотные летательные аппараты и беспрерывный космомониторинг. Ситуацию контролируют во время авиарейдов. Вся информация о лесонарушениях, в перспективе, будет собираться в региональной диспетчерской службе лесного хозяйства.

О предполагаемых нарушениях в лесах сообщать можно по телефону 8-800-100-94-00 (круглосуточно), а также с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости