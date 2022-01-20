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Жительница Железногорска перевела 37 тысяч рублей за несуществующие препараты для омоложения

Главная Общество
Красноярск
11:40 20 Января 2022
общество, железногорск, происшествия, мошенничество
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В полицию обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Было установлено, что пару месяцев назад железногорка увидела в социальной сети косметологический препарат, от которого, якобы, наступает видимый эффект омоложения. Из-за высокой цены, на покупку она решилась не сразу. В начале декабря она вновь увидела эту рекламу и перешла по ссылке с контактами. Представитель «продавца» заверила покупательницу, что товар очень высокого качества и оправдывает стоимость. Женщина попросила предоставить ей фото сертификата качества, ей обещали отправить его в ближайшие дни. Отсутствие у интернет-магазина сайта мошенники объяснили тем, что он в разработке. Для того, чтобы женщина купила товар, на её телефон направили фотографию девушки с открытым паспортом в руках, от имени которой шла переписка. Потерпевшая перевела на указанный счёт 37 тысяч рублей. «Продавец» перестала выходить на связь, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции напоминают и просят быть внимательны в интернете и не совершать покупки через непроверенные сайты.

Фото: © СК РФ / РИА Новости

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