Жительница Железногорска перевела 37 тысяч рублей за несуществующие препараты для омоложения

В полицию обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Было установлено, что пару месяцев назад железногорка увидела в социальной сети косметологический препарат, от которого, якобы, наступает видимый эффект омоложения. Из-за высокой цены, на покупку она решилась не сразу. В начале декабря она вновь увидела эту рекламу и перешла по ссылке с контактами. Представитель «продавца» заверила покупательницу, что товар очень высокого качества и оправдывает стоимость. Женщина попросила предоставить ей фото сертификата качества, ей обещали отправить его в ближайшие дни. Отсутствие у интернет-магазина сайта мошенники объяснили тем, что он в разработке. Для того, чтобы женщина купила товар, на её телефон направили фотографию девушки с открытым паспортом в руках, от имени которой шла переписка. Потерпевшая перевела на указанный счёт 37 тысяч рублей. «Продавец» перестала выходить на связь, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции напоминают и просят быть внимательны в интернете и не совершать покупки через непроверенные сайты.

Фото: © СК РФ / РИА Новости