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В Красноярске в районе ЖК «Тихие Зори» спасли косулю

Главная Общество
Красноярск
11:03 20 Января 2022
красноярск, происшествия, общество, животные, спасение
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19 января в районе ЖК «Тихие Зори» спасли косулю, которая угодила в яму. Копытное заметили строители и сообщили в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Косулю достали из ямы, травм животное не получило. Её вывезли на территорию нацпарка «Красноярские Столбы» и выпустили в естественную среду обитания.

В Минэкологии напомнили, что при обнаружении животных и птиц, которые, возможно ранены, нуждаются в помощи или лечении, брать на руки, ловить, прикармливать и приносить домой их нельзя. Это может навредить им.

О подобных случаях можно сообщать по телефонам +7 391 227-72-59, +7 391 266-82-90. А также охотинспекторам в районах Красноярского края.

Фото: Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

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